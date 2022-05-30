Взрывы в Мелитополе связаны с разборками между оккупантами, – источник

Последние взрывы в оккупированном Мелитополе не связаны с деятельностью украинских партизан, а а являются следствием разборок между оккупантами.

Оккупанты в Мелитополе начали делить власть



Об этом сообщила Страна со ссылкой источник в бизнес-кругах региона, который продолжает работать в подконтрольных России районах Запорожской области.

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По его словам, власть на захваченной территории принадлежит так называемой ВОГ – временной объединённой группе, в которую входят российские силовики. Ее возглавляет некто Артём (это его позывной). Его заместителем по «хозяйственной» части является дагестанец по имени Альберт с позывным Флинт.

“Флинт стремится контролировать все поставки в регион топлива и товаров первой необходимости, да и прочие денежные темы тоже. При этом в регион хотят зайти структуры Аксёнова из Крыма, а также люди из «ДНР». Кроме того, ВОГ, по идее, должен передать полномочия гражданской администрации во главе с Балицким”, – рассказал источник.

Он также уточнил, что Флинт якобы не хочет терять контроль над потоками и даже планировал организовать «таможню» в Мелитополе, чтоб тормозить грузы «от чужаков».

Источник сослался на информацию от российских силовиков, которые якобы убеждены, что вчерашний взрыв в Мелитополе, а также недавний «подрыв бронепоезда» – это имитация терактов и диверсий, чтобы создать угрозу от «украинских партизан» и продлить и усилить полномочия ВОГ.

Как сообщали Власти, жители оккупированного Мелитополя 30 мая сообщили о мощном взрыве, который прогремел в самом центре города в районе ТЦ “Квартал”.

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