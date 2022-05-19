Украинский суд вынес приговор двум российских пленным военным: подробности

Котелевский районный суд Полтавской области признал виновными двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова в нарушении законов и обычаев войны.

Александр Иванов и Александр Бобыкин



Об этом сообщил Telegram-канал Грати. Их приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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По версии следствия, в первый день полномасштабного вторжения Бобыкин и Иванов из установки залпового огня «Град» обстреляли Харьковскую область с российской, а затем и украинской территории, разрушив гражданскую инфраструктуру, жилые дома и лицей.

Обвиняемые полностью признали вину, поэтому суд не стал изучать доказательства.

Прокуроры просили для оккупантов по 12 лет лишения свободы, поскольку преступление было совершено по предварительному сговору группой лиц. Их адвокаты просили меньший срок — по 8 лет лишения свободы. Они ссылались на искреннее раскаяние подзащитных и то, что они действовали под давлением своего руководства.

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемых как смягчающее обстоятельство, но отклонил аргумент защитников о совершении преступления под давлением.

«Вина полностью доказана доказательствами, которые содержатся в материалах дела и не оспариваются обвиняемыми», — сделал вывод суд.

До вступления приговора в силу обвиняемые будут находиться в СИЗО.

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