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Главная » Украина » Происшествия
12:34 31 Мая 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

ВСУ могут оставить Северодонецк и отойти к Лисичанску, – Гайдай

Украине важна победа во всей войне, а не в одной битве, поэтому ВСУ могут отойти от Северодонецк, чтобы сохранить жизни военных.

Россияне контролируют только половину города

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай по телефону BBC.

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По его словам, россияне пытаются атаковать город с нескольких сторон и уже вошли в него. Он оценил ситуацию как сложную.

На вопрос, перейдет ли Северодонецк под российский контроль, глава ОВА ответил неоднозначно.

«Это война. Невозможно делать никакие прогнозы. Но если ВСУ придется отойти на другой берег реки — ближе к Лисичанску — чтобы сохранить войска, то они, вероятно, это сделают», – сказал Гайдай.

Он уточнил, что, если Северодонецк падет,  это будет трудный и неприятный момент, но важна победа в войне в целом, а не только одна битва.

«Нам нужна дальнобойная артиллерия. Русские постоянно стреляют по нам издалека. У них огромный запас снарядов, и они просто часами стреляют по нашим позициям. Только после этого они посылают войска в наступление. Когда прибудет дальнобойная артиллерия, тогда мы сможем… остановить российскую армию», – пояснил глава ОВА.

Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай
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