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13:29 31 Мая 2022 Просмотров 130   КомментариевКомментарии

Появилось видео рискованного пролета украинских вертолетов к защитникам “Азовстали”

Для поддержки обороны украинских защитников на комбинате «Азовсталь» в заблокированном Мариуполе Главное управление разведки Минобороны Украины организовало вылеты 16 вертолетов Ми-8 с припасами и личным составом.

Украинские вертолетчик сделали 8 рискованных рейсов на "Азовсталь"

Об этом ранее интервью The Warzone рассказывал начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Сейчас появилось видео такой крайне рискованной спецоперации, снятое от первого лица.

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Вертолеты прорывались к комбинату с украинскими защитниками через плотную противовоздушную оборону в условиях работы вражеской авиации. Всего было сделано восемь рейсов. Обычно полеты происходили по два вертолета, один раз вылетели сразу четыре.

Украинским защитникам передавали продовольствие, питьевую воду, оружие, боеприпасы, медикаменты. Кроме того, были переброшены дополнительно 72 бойца полка «Азов».

По словам начальника ГУР, на пятом и седьмом вылетах были сбиты два вертолета. Кроме того, был уничтожен и третий вертолет, прибывший на помощь одному из сбитых.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь
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