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Главная » Мир » Общество
14:56 31 Мая 2022 Просмотров 69   КомментариевКомментарии

Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил о начале захвата Польшей территорий Украины

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.

Патрушев сообщил о начале польской аннексии Украины

Об  этом сообщило российское агентство Интерфакс.

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«Так называемые западные партнеры киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли”, – сказал Патрушев

Он тут же уточнил, что Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий.

«Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать», – сказал Патрушев.

Напомним в мае Анджей Дуда предложил заключить новое соглашение о дружбе между Польшей и Украиной, а также заявил, что граница между этими двумя странами должна объединять, а не разделять.

Тэги: Россия, Николай Патрушев
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