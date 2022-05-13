Канада ввела санкции против Алины Кабаевой
Канада распространила санкции против РФ на председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алину Кабаеву и еще ряд физических и юридических лиц.
Об этом сообщило РИА Новости.
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Всего в канадский санкционный список добавили 22 человека (среди них дочери бизнесмена Михаила Фридмана) и четыре компании (среди них Россельхозбанк).
Под санкции попали Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.
Дополнительный список физических лиц открывает «Алина Маратовна Кабаева 1983 года рождения».
Ранее санкции против Кабаевой ввела Великобритания.
СМИ писали, что аналогичную меру предлагали также в США и ЕС.