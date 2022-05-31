В Тульской области мужчина напал на военкомат с топором

В Тульской области в городе Ясногорск мужчина напал на военкомат с топором.

Об этом сообщила Baza.

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Злоумышленник пришел к зданию на улице Щербина в районе четырех часов утра. Он разбил топором окно военкомата, после чего попытался его поджечь.

После нападения россиянин бросил топор у здания.

По информации издания, сотрудники военкомата потушили огонь до приезда пожарных.

Тэги: Россия, поджоги военкоматов в России