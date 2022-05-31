Лукашенко заявил, что Путин реализует в Украине сценарий, который готовил для Беларуси

В Украине разворачивается сценарий, который Россия не реализовала в Беларуси.

Лукашенко, видно, не понял, что такое



Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу совершенствования информационной политики.

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По его словам, коллективный Запад пытается воздействовать на Беларусь с использованием психологических операций и методик влияния на сознание людей.

«Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. Мы понимаем уровень угроз, активность которых всего лишь сместилась на территорию соседней страны», – заявил Александр Лукашенко.

Возможно, белорусский диктатор имел ввиду что-то другое, но «сценарий», который разворачивается в Украине – это масштабное вторжение российских войск по приказу верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина, которые убивают, насилуют и грабят, уничтожая все на своем пути.

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Тэги: беларусь, Алесандр Лукашенко