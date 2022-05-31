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20:59 31 Мая 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Военный ВСУ снял на видео гигантское облако аммиака рядом с местом взрыва в Северодонецке

Российские оккупанты в Северодонецке попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе, над городом поднялся огромный столб густого желтого дымы.

Российские оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе

Об аварии первоначально сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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«Авиаудар по Северодонецку. Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе…”, – отметил он.

Также Гайдай напомнили, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые.

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“Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами», – рассказал глава ОВА.

Чуть позже в сети появилось видео огромного облака аммиака, снятого военнослужащим ВСУ недалеко от места взрыва.

Тэги: Северодонецк
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