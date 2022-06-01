ВСУ двинулись на Новую Каховку, это плацдарм для освобождения Херсона, – эксперт

Вооруженные силы Украины начали наступление в направлении Новой Каховки, что может стать плацдармом для дальнейшего движения на Херсон и освобождения города.

ВСУ начали наступление на Херсонщине



Об этом сообщило Сегодня со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, контрнаступательная операция в направлении Новой Каховки может позволить ВСУ рассечь плацдарм российской группировки на две части.

В случае успеха у Украины появляется возможность освобождения Херсона и окружения криворожской группировки.

Также, как отмечало BBC, украинские контратаки могут дополнительно замедлить усилия России по консолидации административного контроля над оккупированным югом Украины.

Советник ОП Алексей Арестович допускает, что ВСУ, атакуя здесь, пытаются разрезать пополам российскую группировку, расположенную на правом берегу Днепра. Сейчас часть этих подразделений на западе Херсона нацелена на Николаев, другая часть восточнее – на Кривой Рог.

Удар по середине между ними, действительно, может привести к полному окружению российских сил.

Пока украинцы успешно отбивают атаки противника на Кривой Рог и удерживают его на расстоянии 30-40 км от города. «Отрезание» россиян в этом районе от юга Херсона лишит их возможности подвоза подкрепления и боеприпасов.

Более того, если ВСУ, двигаясь к югу от Давыдового Брода до Берислава – а это примерно 40 км – смогут добраться до реки Днепр, то в дальнейшем будут условия для продолжения наступления вдоль его берега вплоть до Херсона.

Тэги: херсон, новая каховка