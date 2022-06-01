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06:54 01 Июня 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Украина воспользовалась просчетом Путина, чтобы контратаковать на Херсонщине – ISW

Концентрация Москвы на захвате Северодонецка и Донбасса продолжает создавать уязвимости для России в жизненно важной для Украины Херсонской области, где продолжаются контрнаступления ВСУ.

Вместо укрепления уязвимого направления на юге путин бросил все силы на захват стратегически не важного Северодонецка

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

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Херсон является критически важной местностью, потому что это единственный регион  Украины, в котором российские войска удерживают позиции на западном берегу реки Днепр.

Если России удастся сохранить прочные позиции в Херсоне, когда боевые действия прекратятся, она окажется в очень выигрышном положении, используя которое сможет начать будущее вторжение.

С другой стороны, если Украина вернет себе Херсон, ВСУ будут в гораздо более сильной позиции, чтобы защитить себя от будущего нападения России.

Этот стратегический расчет должен в принципе подтолкнуть Москву к выделению достаточной боевой мощи ради удержания Херсона. Но президент России Владимир Путин предпочел вместо этого сконцентрировать все силы и ресурсы, которые могут быть собраны воедино, в отчаянном и кровавом стремлении захватить районы восточной Украины, которые дадут ему в значительной степени символические выгоды.

Продолжающиеся успешные украинские контрнаступления на Херсонщине указывают на то, что украинские командиры признают эти реалии и пользуются уязвимостями, которые создали решения Путина.

Как сообщали Власти, Вооруженные силы Украины начали наступление в направлении Новой Каховки, что может стать плацдармом для дальнейшего движения на Херсон и освобождения города.

Тэги: херсон
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