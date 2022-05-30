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07:46 01 Июня 2022 Просмотров 127   КомментариевКомментарии

Зеленский озвучил ежедневные потери Украины в войне

Зеленский озвучил ежедневные потери Украины в войне

Зеленский назвал Украину и украинский народ "оборонным периметром" для мира от агрессии Путина

Каждый день на фронте погибают 60-100 украинских военных, еще около 500 получают ранения.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Newsmax.

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«Ситуация очень сложная, 60-100 солдат в день погибают в бою и около 500 человек получают ранения в бою. Так мы держим свои оборонительные рубежи», – сказал глава государства.

Он отметил, что самая сложная ситуация на востоке Украины.

Также Зеленский назвал Украину и украинский народ «оборонительным периметром» для мира против агрессии Владимира Путина.

Напомним, ранее Зеленский говорил что Украина не будет спешить с деокупацией территорий, если это потребует десятков тысяч жертв, а будет ждать нужного вооружения.

Тэги: Владимир Зеленский
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