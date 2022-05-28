Затишье перед бурей: глава Днепропетровской ОВА предупредил о приближении российских войск к области
Отсутствие воздушных тревог не является поводом, чтобы успокоиться и расслабиться, россияне медленно приближаются к границам Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Facebook глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
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Он назвал нынешнюю ситуацию затишьем перед бурей.
“Враг, хоть и медленно, но стирая с лица земли наши города и села, движется к границам нашей области”, – написал Резниченко.
Он также уточнил, что администрация вместе с военными круглосуточно, без лишнего PR сопровождения, работают над укреплением не только оборонных рубежей, но и над укреплением системы обороны Украины в целом.
“Эта ежедневная кропотливая работа часто не видна снаружи, но требует огромных человеческих, интеллектуальных и финансовых ресурсов изнутри”, – пояснил чиновник.