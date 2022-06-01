Зеленский заявил, что готов обсуждать с РФ вопрос оккупированных территорий ради прекращения войны

Президент Украины Владимир Зеленский высказал готовность обсуждать вопрос некоторых оккупированных Россией территорий ради прекращения боевых действия.

Зеленский заявил о необходимости сохранения тысяч жизней Украинцев



О возможности дипломатического решения этого вопроса глава государства заявил в интервью телеканалу Newsmax.

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Президент подчеркнул, что уступать территории Украина не готова.

В то же время он признал, что «с некоторыми территориями есть некоторые сложности, есть некоторые детали, но все эти сложности, их можно было бы обсудить, и эти обсуждения были бы необходимы, чтобы остановить войну».

Зеленский добавил, что принадлежность Донецкой и Луганской областей, которые президент России Владимир Путин пытался объявить независимыми, не подлежит обсуждению.

По словам главы государства, есть возможность решить этот вопрос дипломатическим путем.

При этом он отметил, что что ультиматумов от России не примет.

«Если речь идет об ультиматумах и «Вы должны уступить треть своей территории, мы оставим вас в покое и оставим в живых» — это не то, о чем мы можем договориться», — сказал Зеленский.

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