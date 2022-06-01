НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
09:40 01 Июня 2022 Просмотров 120   КомментариевКомментарии

Зеленский заявил, что готов обсуждать с РФ вопрос оккупированных территорий ради прекращения войны

Президент Украины Владимир Зеленский высказал готовность обсуждать вопрос некоторых оккупированных Россией территорий ради прекращения боевых действия.

Зеленский заявил о необходимости сохранения тысяч жизней Украинцев

О возможности дипломатического решения этого вопроса глава государства заявил в интервью телеканалу Newsmax.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Президент подчеркнул, что уступать территории Украина не готова.

В то же время он признал, что «с некоторыми территориями есть некоторые сложности, есть некоторые детали, но все эти сложности, их можно было бы обсудить, и эти обсуждения были бы необходимы, чтобы остановить войну».

Зеленский добавил, что принадлежность Донецкой и Луганской областей, которые президент России Владимир Путин пытался объявить независимыми, не подлежит обсуждению.

По словам главы государства, есть возможность решить этот вопрос дипломатическим путем.

При этом он отметил, что что ультиматумов от России не примет.

«Если речь идет об ультиматумах и «Вы должны уступить треть своей территории, мы оставим вас в покое и оставим в живых» — это не то, о чем мы можем договориться», — сказал Зеленский.

Тэги: Владимир Зеленский
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.06.2022 07:46
Зеленский озвучил ежедневные потери Украины в войне
ТОР
30.05.2022 06:36
Зеленский не против трехсторонних переговоров с Путиным и Эрдоганом
ТОР
27.05.2022 11:01
Джонсон предложил Зеленскому создать антироссийский альянс вместо нерешительного ЕС: что это значит
blog comments powered by Disqus
Россия нанесла авиаудары по Сумщине и обстреляла из артиллерии

07:33 Украина

ВСУ двинулись на Новую Каховку, это плацдарм для освобождения Херсона, – эксперт

06:20 Украина

Лукашенко секретно наградил сотрудников КГБ за “спецоперацию” в Украине

13:11 Мир

Четвертый пошел: запорожский нацгвардеец-срочник “Бандит” ночью сбил еще один самолет врага

10:27 Украина

На болотах паника: Россия отвела практически все военные корабли из Черного моря

09:52 Украина

Оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка: продолжаются уличные бои

05:39 Украина

Командир морпехов Волына из “Азовстали” рассказал, как перехитрил россиян в Мариуполе

20:02 Украина

Россияне в панике: ВСУ вышибли оккупантов из еще одного населенного пункта на Херсонщине

18:52 Украина

Обстрел Харькова: есть попадания и пожары. Видео

15:41 Украина

Военные Росгвардии массово отказались возвращаться на войну в Украину

14:42 Мир

ВСУ сбили уникальный российский вертолет Ми-35МС

13:39 Украина