НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
10:00 01 Июня 2022 Просмотров 120   КомментариевКомментарии

В России начались учения стратегических сил с ядерным оружием

В России начались учения с маневрами на маршрутах боевого патрулирования автономных пусковых установок стратегических комплексов «Ярс» с ядерным оружием.

Россия проводит маневры сил с ядерным оружием

Об этом сообщило российское агентство Интерфакс со ссылкой на минобороны РФ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

К учениям привлечено около тысячи военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники.

«Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», – сказано в сообщении.

В маневрах задействована Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения. Ее основу составляют ракетные ядерные комплексы «Ярс» в шахтном и мобильном вариантах.

Тэги: Россия, ядерное оружие
Loading...

Новости по теме

ТОР
22.05.2022 20:06
Разговаривайте вежливее: Рогозин пригрозил миру полусотней ядерных ракет “Сармат” и показал видео
ТОР
21.02.2022 17:12
У Украины больше возможностей создать ядерное оружие, чем у Ирана и КНДР, – Шойгу
ТОР
03.02.2022 00:41
Россия может применить тактическое ядерное оружие против сил НАТО, – СМИ
blog comments powered by Disqus
Российские войска взяли под контроль 70% Северодонецка

11:03  Украина

Перепутали флаги: здание администрации Томской области перешло под юрисдикцию Сербии

10:53  Мир

Путина готовят к срочной операции из-за рака поджелудочной железы – СМИ

10:41  Мир

В первое летнее утро Россия нанесла ракетный удар по Славянску. Фото

10:08  Украина

В России начались учения стратегических сил с ядерным оружием

10:00  Мир

В России заговорили о подписании мирного соглашения с Украиной

09:48  Мир

Зеленский заявил, что готов обсуждать с РФ вопрос оккупированных территорий ради прекращения войны

09:40  Мир

Россияне закрепляются в центре Северодонецка и продолжают штурм

08:35  Украина

Затишье перед бурей: глава Днепропетровской ОВА предупредил о приближении российских войск к области

08:22  Украина

Украина не повторила ошибку Путина с Северодонецком, а воспользовалась ею – эксперты

08:02  Украина

Зеленский озвучил ежедневные потери Украины в войне

07:46  Украина

Россия нанесла авиаудары по Сумщине и обстреляла из артиллерии

07:33  Украина

Украина воспользовалась просчетом Путина, чтобы контратаковать на Херсонщине – ISW

06:54  Украина

ВСУ двинулись на Новую Каховку, это плацдарм для освобождения Херсона, – эксперт

06:20  Украина

Военный ВСУ снял на видео гигантское облако аммиака рядом с местом взрыва в Северодонецке

20:59  Украина

Беженка из Попасной узнала свое имущество на башне российского танка

20:41  Украина

Россияне захватили большую часть Северодонецка

20:30  Украина

Россия нанесла авиаудары по Сумщине и обстреляла из артиллерии

07:33 Украина

ВСУ двинулись на Новую Каховку, это плацдарм для освобождения Херсона, – эксперт

06:20 Украина

Лукашенко секретно наградил сотрудников КГБ за “спецоперацию” в Украине

13:11 Мир

Четвертый пошел: запорожский нацгвардеец-срочник “Бандит” ночью сбил еще один самолет врага

10:27 Украина

На болотах паника: Россия отвела практически все военные корабли из Черного моря

09:52 Украина

Оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка: продолжаются уличные бои

05:39 Украина

Командир морпехов Волына из “Азовстали” рассказал, как перехитрил россиян в Мариуполе

20:02 Украина

Россияне в панике: ВСУ вышибли оккупантов из еще одного населенного пункта на Херсонщине

18:52 Украина

Обстрел Харькова: есть попадания и пожары. Видео

15:41 Украина

Военные Росгвардии массово отказались возвращаться на войну в Украину

14:42 Мир

ВСУ сбили уникальный российский вертолет Ми-35МС

13:39 Украина