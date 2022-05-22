В России начались учения стратегических сил с ядерным оружием

В России начались учения с маневрами на маршрутах боевого патрулирования автономных пусковых установок стратегических комплексов «Ярс» с ядерным оружием.

Россия проводит маневры сил с ядерным оружием



Об этом сообщило российское агентство Интерфакс со ссылкой на минобороны РФ.

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К учениям привлечено около тысячи военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники.

«Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», – сказано в сообщении.

В маневрах задействована Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения. Ее основу составляют ракетные ядерные комплексы «Ярс» в шахтном и мобильном вариантах.

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