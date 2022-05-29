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Главная » Украина » Происшествия
10:08 01 Июня 2022 Просмотров 149   КомментариевКомментарии

В первое летнее утро Россия нанесла ракетный удар по Славянску. Фото

Утром 1 июня российские войска нанесли ракетный удар по Славянску, что в Краматорском районе Донецкой области.

Разрушены три частных дома

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

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“Утро первого дня лета в Славянске снова недоброе. Ракетным ударом разрушены 3 частных дома в одном из микрорайонов города. Еще около десяти получили повреждения”, – проинформировал он.

Также Лях отметил, что, к счастью, обошлось без жертв.

Россия ударила по Славянску утром 1 июня

Россия ударила по Славянску утром 1 июня

«Не ждите, пока прилетит именно к вам! Эвакуируйтесь!» – в призвал руководитель громады сограждан.

В результате удара люди не пострадали

В результате удара люди не пострадали

Тэги: Донецк, Славянск
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