В первое летнее утро Россия нанесла ракетный удар по Славянску. Фото

Утром 1 июня российские войска нанесли ракетный удар по Славянску, что в Краматорском районе Донецкой области.

Разрушены три частных дома



Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Утро первого дня лета в Славянске снова недоброе. Ракетным ударом разрушены 3 частных дома в одном из микрорайонов города. Еще около десяти получили повреждения”, – проинформировал он.

Также Лях отметил, что, к счастью, обошлось без жертв.

«Не ждите, пока прилетит именно к вам! Эвакуируйтесь!» – в призвал руководитель громады сограждан.

Тэги: Донецк, Славянск