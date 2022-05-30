Путина готовят к срочной операции из-за рака поджелудочной железы – СМИ

У президента РФ Владимира Путина диагностирован рак поджелудочной железы, его готовят к срочной операции в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Блохина.

У Путина выявили опасную форму рака



Об этом в личном Telegram-канале со ссылкой на информированных знакомых в Москве сообщил известный израильский журналист Марк Котлярский.

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Отмечено, что Центр Блохина является лучшей государственной клиникой России, специализирующейся на лечении таких заболеваний.

В беседе с каналом «Можем объяснить» Котлярский уточнил, что один из его собеседников — из столичных врачебных кругов, другой близок к подразделению кремлевской администрации, отвечающему за здоровье первого лица.

Журналист уверяет, что его знакомые хорошо информированы о ситуации со здоровьем президента и заслуживают доверия.

По этим данным, для операции готовится и закрыт для приема прочих пациентов один из корпусов Центра Блохина, сейчас пациента № 1 ждут на предоперационное обследование (пункцию брюшной полости).

«Рак поджелудочной железы — злокачественная агрессивная опухоль, для которой характерно неконтролируемое разрастание железистых и эпителиальных тканей в выводных протоках органа”, – сообщил Котлярский.

По его словам, болезнь прогрессирует настолько, что операция если и продлит жизнь, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах.

Ранее издание «Проект» сообщало, что Путина неотлучно сопровождают врачи, в том числе специалисты по онкологии — но по данным журналистов этого издания, речь идет скорее о раке щитовидной железы, который легко лечится и гораздо менее опасен, чем злокачественная опухоль поджелудочной железы, как правило, дающая метастазы.

По данным собеседников Котлярского, в Кремле прорабатывают в том числе и худший сценарий развития событий: если неутешительный прогноз врачей сбудется, страну на время может возглавить коллективный орган управления, Госсовет, который был наделен многими властными функциями по новой Конституции.

О таком же возможном сценарии передачи власти говорят эксперты.

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