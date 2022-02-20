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13:47 01 Июня 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Российские СМИ сообщили о мощном “хлопке” в подмосковных Мытищах. Видео

Российские СМИ сообщили о “хлопке газа”? который произошел в многоквартирном доме в Мытищах.

Очередной хлопок в России

По информации Интерфакс, инцидент произошел на улице Мира.

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«По предварительным данным, в многоквартирном жилом доме в городе Мытищи на улице Мира произошёл хлопок газа. Один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребёнок», – сообщает надзорное ведомство.

Информация о пострадавших уточняется.

Российские пропагандисты внедрили в обиход странный новояз, который стал особенно распространяться после начала российской агрессии в Украине.

В частности, все взрывы называют хлопками, пожары – задымлениями, падение экономики – отрицательным ростом и т.д.

Хлопок - это взрыв

Хлопок - это взрыв

Тэги: взрыв, Россия
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