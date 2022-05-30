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14:56 01 Июня 2022 292 Комментарии
В Николаеве взрывы: город обстреливают из артиллерии
Российские войска начали обстрел Николаева из артиллерии.
Николаев обстреливают из артсистем
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
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О взрывах в городе он сообщил в 14:45.
“Прошу всех быть максимально осторожными! Держитесь подальше от окон!”, – написал Сенкевич.
Также о взрывах сообщают местные жители в соцсетях и пабликах. Они также выкладывают фото со столбами дыма над городом в местах попадания вражеских снарядов.
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Тэги: Николаев
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