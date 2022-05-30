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14:56 01 Июня 2022 Просмотров 292   КомментариевКомментарии

В Николаеве взрывы: город обстреливают из артиллерии

Российские войска начали обстрел Николаева из артиллерии.

Николаев обстреливают из артсистем

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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О взрывах в городе он сообщил в 14:45.

“Прошу всех быть максимально осторожными! Держитесь подальше от окон!”, – написал Сенкевич.

Также о взрывах сообщают местные жители в соцсетях и пабликах. Они также выкладывают фото со столбами дыма над городом в местах попадания вражеских снарядов.

Николаев снова обстреливают

Николаев снова обстреливают

Над городом несколько столбов дыма

Над городом несколько столбов дыма

Жителей Николаева призвали находиться в укрытиях, а не делать фото

Жителей Николаева призвали находиться в укрытиях, а не делать фото

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Тэги: Николаев
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