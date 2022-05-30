В Николаеве взрывы: город обстреливают из артиллерии

Российские войска начали обстрел Николаева из артиллерии.

Николаев обстреливают из артсистем



Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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О взрывах в городе он сообщил в 14:45.

“Прошу всех быть максимально осторожными! Держитесь подальше от окон!”, – написал Сенкевич.

Также о взрывах сообщают местные жители в соцсетях и пабликах. Они также выкладывают фото со столбами дыма над городом в местах попадания вражеских снарядов.

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