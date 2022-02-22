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15:10 01 Июня 2022 154 Комментарии
В России назвали время проведения псевдореферендумов о вхождении оккупированных территорий в состав РФ
Новый лидер ЛДПР и член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что референдумы о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России могут пройти одновременно уже в июле.
В России хотят провести псевдореферендум летом
Об этом сообщило российское РИА Новости.
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«Не исключаю, что это может произойти уже в июле, не буду предсказывать, где это будет происходить, но предполагаю, что освобожденные территории проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично», — сказал Слуцкий.
Днем ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «у него нет сомнений», что жители Херсонской и Запорожской областей якобы проголосуют за вхождение в состав России на референдуме.
Тэги: Россия, референдум, херсон, ДНР, ЛНР
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