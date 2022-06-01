НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
16:00 01 Июня 2022 Просмотров 1153   КомментариевКомментарии

Путин уволил сразу пять генералов: названы причины

Президент России Владимир Путин отправил в отставку пятерых генералов и одного полковника МВД

Путин избавился еще от пяти генералов

Об этом сообщило РБК со ссылкой на выписку из соответствующих указов.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Глава государства освободил от должности начальника управления МВД по Владимирской области генерал-майора Василия Кукушкина, замначальника главного управления МВД по Алтайскому краю генерал-майора Александра Лааса, начальника управления МВД по Ярославской области генерал-майора Андрея Липилина, начальника оперативного управления МВД генерал-майора Александра Удовенко и замначальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майора Юрия Инстранкина. Кроме того, президент уволил полковника полиции Эмиля Мусина с поста первого заместителя начальника экспертно-криминалистического центра МВД.

Официально увольнение генералов и полковника объяснили стандартной ротацией сотрудников в ведомстве.

Неофициально же говорят, вышеперечисленные генералы имели отношение к “спецоперации” на ответственных участках и не справились со своими задачами.

Тэги: Россия, Владимир Путин
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.06.2022 16:16
Командующий войной против Украины генерал Дворников исчез: что случилось
ТОР
12.05.2022 09:59
Путин начал грандиозные чистки в военном руководстве, Герасимов отстранен, – Арестович
ТОР
04.05.2022 08:49
На параде Победы в Москве могут прогнать колонну военнопленных из Украины
blog comments powered by Disqus
Путин уволил сразу пять генералов: названы причины

16:00 Мир

В России заговорили о подписании мирного соглашения с Украиной

09:48 Мир

Затишье перед бурей: глава Днепропетровской ОВА предупредил о приближении российских войск к области

08:22 Украина

Россия нанесла авиаудары по Сумщине и обстреляла из артиллерии

07:33 Украина

ВСУ двинулись на Новую Каховку, это плацдарм для освобождения Херсона, – эксперт

06:20 Украина

Лукашенко секретно наградил сотрудников КГБ за “спецоперацию” в Украине

13:11 Мир

Четвертый пошел: запорожский нацгвардеец-срочник “Бандит” ночью сбил еще один самолет врага

10:27 Украина

На болотах паника: Россия отвела практически все военные корабли из Черного моря

09:52 Украина

Оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка: продолжаются уличные бои

05:39 Украина

Командир морпехов Волына из “Азовстали” рассказал, как перехитрил россиян в Мариуполе

20:02 Украина

Россияне в панике: ВСУ вышибли оккупантов из еще одного населенного пункта на Херсонщине

18:52 Украина