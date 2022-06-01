Путин уволил сразу пять генералов: названы причины

Президент России Владимир Путин отправил в отставку пятерых генералов и одного полковника МВД

Путин избавился еще от пяти генералов



Об этом сообщило РБК со ссылкой на выписку из соответствующих указов.

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Глава государства освободил от должности начальника управления МВД по Владимирской области генерал-майора Василия Кукушкина, замначальника главного управления МВД по Алтайскому краю генерал-майора Александра Лааса, начальника управления МВД по Ярославской области генерал-майора Андрея Липилина, начальника оперативного управления МВД генерал-майора Александра Удовенко и замначальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майора Юрия Инстранкина. Кроме того, президент уволил полковника полиции Эмиля Мусина с поста первого заместителя начальника экспертно-криминалистического центра МВД.

Официально увольнение генералов и полковника объяснили стандартной ротацией сотрудников в ведомстве.

Неофициально же говорят, вышеперечисленные генералы имели отношение к “спецоперации” на ответственных участках и не справились со своими задачами.

Тэги: Россия, Владимир Путин