Командующий войной против Украины генерал Дворников исчез: что случилось

Российского генерала армии Александра Дворникова могли отстранить от командования армией РФ в ходе войны с Украиной, с середины мая нет никакой информации о его местонахождении.

Путин требовал от Дворникова взятие Луганской области до 1 июня



Об этом пишет The New York Times.

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По данным CIT, командование российскими войсками в битве за Донбасс, по некоторым данным, передано заместителю министра обороны, начальнику Главного военно-политического управления вооруженных сил генерал-полковнику Геннадию Жидко.

Как пишет The New York Times, Дворников, приняв командование, попытался улучшить координацию действий российских наземных и воздушных подразделений.

Однако, как отмечают военные эксперты, опрошенные изданием, системные недостатки российской армии «глубоки и фундаментальны» и исправить их за несколько недель невозможно.

«Новая тактика генерала Дворникова, перезагрузка командования и управления таким образом, чтобы появилось лицо, принимающее решения, — все это было правильно или уместно», — заявил изданию генерал Филип Бридлав, бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

Однако, добавил он, «даже нашей армии было бы трудно перестроиться и реорганизоваться за две недели после того, как она получила такую хорошую взбучку».

Российские войска, считает Бридлав, слишком быстро были брошены в бой в Донбассе. Он предполагает, что такое решение «исходило из Москвы».

Напомним также, по информации некоторых СМИ, Путин поручил Дворникову при назначении обеспечить взятие Луганской области к 1 июня. Очевидно, с этой задачей он не справился.

Тэги: Россия, Владимир Путин