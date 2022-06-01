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16:21 01 Июня 2022 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Россия нанесла ракетный удар по Сумщине: выпущено 6 ракет

Российские войска днем 1 июня нанесли ракетный удар по населенным пунктам Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, около 13:30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской громады в Шосткинском районе.

Предварительно было выпущено 6 ракет.

Глава ОВА пообещал уточнить данные по разрушениям и жертвам.

Тэги: Сумы
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