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16:21 01 Июня 2022 26 Комментарии
Россия нанесла ракетный удар по Сумщине: выпущено 6 ракет
Российские войска днем 1 июня нанесли ракетный удар по населенным пунктам Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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По его словам, около 13:30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской громады в Шосткинском районе.
Предварительно было выпущено 6 ракет.
Глава ОВА пообещал уточнить данные по разрушениям и жертвам.
Тэги: Сумы
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