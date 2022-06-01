Украинец шокировал европейцев, показав на картах их стран площадь, захваченную Путиным в Украине

Украинец Алексей Бокоч обвел на карте Украины контуры площади, которую РФ оккупировала на данный момент с 2014 года, а потом эти же контуры применял на картах других стран, чтобы они заняли такую же площадь

Европецев потрясли масштабы путинской агрессии, приложенные к их странам



Свои карты он опубликовал на странице в Facebook.

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В легенде указано, что площадь, захваченная РФ составляет 123 229 квадратных километров – это чуть более 20% площади Украины в международно признанных границах.

На картах видно, что оккупированная территория равна почти половине Германии, больше половины Италии, или Швейцарии и Австрии вместе взятым.

Все эти карты Бокоч прокомментировал по-английски: «Для моих европейских друзей! Просто имейте в виду эту область Украины, оккупированную Россией, когда слушаете заявления своих политиков».

Его пост собрал больше двух тысяч лайков и девяти тысяч репостов в фейсбуке. Он также массово разошелся в Instagram. Судя по комментариям, многие европейцы не скрывали, что они шокированы масштабами российской агрессии и теперь посмотрели на войну в Украине по-новому.