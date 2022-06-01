Контрнаступление на Херсонщине: ВСУ простреливают стратегическую трассу снабжения россиян

Из-за контрнаступления ВСУ в Херсонской области российские войска русские пытаются обезопасить жизненно важную линию наземного обеспечения, которой угрожают украинцы.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине продолжается



Об этом сказано в отчете американского института изучения войны (ISW).

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Украинские силы осуществили серию организованных контратак, нацеленных на населенные пункты на восточном берегу реки Ингулец , которые находятся очень близко к ключевому шоссе, поддерживающему российские войска дальше на север.

Русские ответили разрушением мостов через реку в попытке удержать свою линию против ожидаемых продолжающихся украинских контрнаступательных операций.

Украинские силы, вероятно, находятся достаточно близко к шоссе, чтобы нарушить его использование в качестве основного маршрута снабжения, что потенциально подрывает способность россиян противостоять украинским контрнаступлениям с севера.

Тэги: херсон