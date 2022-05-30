Россия готовится воевать с украинскими партизанами на Луганщине

МВД России отправляет специальный отряд своих сотрудников в «отпуск» в “ЛНР”, а военные перебрасывают батальонную тактическую группу в Купянск, чтобы противостоять партизанскому сопротивлению.

Украинские партизаны тоже готовятся к сопротивлению оккупантам



Об этом сказано в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Там отмечено, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины объявило 1 июня о запуске проекта «Луганский партизан» по активизации сопротивления попыткам России взять контроль над Луганской областью.

Также стало известно, что МВД России отправляет специальный отряд своих сотрудников в «отпуск» в “ЛНР”, что, по мнению экспертов войны, является вероятной попыткой усилить российское административное присутствие на Луганщине в условиях растущего внутреннего и партийного недовольства.

В то же время Генеральный штаб Украины также заявил, что российские войска перебросили батальонную тактическую группу (БТГ) в Купянск – контролируемый Россией город в восточной части Харьковской области по трассе Р07 в пределах 30 километров от административной границы Луганской области.

Купянск находится далеко от линии фронта и не находится в явной опасности неминуемого украинского нападения.

По мнению аналитиков ISW, взятые вместе сообщения о развертывании сотрудников МВД и БТГ свидетельствуют о том, что российские войска ожидают партизанского сопротивления их попыткам получить контроль над Луганской областью.

Тэги: Луганск, Партизаны