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08:08 02 Июня 2022 Просмотров 132   КомментариевКомментарии

Битва за Северодонецк продолжается: враг наступал в сторону Боброво и Устиновки

Российский войска продолжают штурмовать Северодонецк, при поддержке минометов россияне попытались наступать в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка.

Битва за Северодонецк продолжается

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, за минувшие сутки отбиты тринадцать атак врага, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны сбили семь БПлА типа «Орлан-10″.

Российские войска, столкнувшись с сопротивлением украинских защитников в районе Северодонецка и Лисичанска, мощно обстреливает объекты инфраструктуры и промышленности.

Россияне обстреливают объекты инфраструктуры, промышленности и жилой сектор

Россияне обстреливают объекты инфраструктуры, промышленности и жилой сектор

Утром 1 июня оккупанты обстреляли объединение «Азот». Попали в один из административных корпусов и на склад, где хранился метанол. В Лисичанске повредили здание городской больницы.

“Им не требуются школы, больницы, заводы и рабочие места на них. К сожалению, это еще не все сообразили. Россияне просто уничтожают и грабят нашу область. Со злобой, потому что сами, сидя на газовой трубе, не имеют дома почти ничего, что для украинца является повседневностью”, – заключил Гайдай.

Тэги: Северодонецк
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