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08:36 02 Июня 2022 8 Комментарии
На Херсонщине оккупанты нанимаются к местным жителям на сбор клубники
На Херсонщине российские оккупанты, испытывая недостаток логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники.
Оккупанты собирают клубнику за деньги
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
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Военные знаменитой «второй армии мира», как гастробайтеры готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн. (не рублей) в час.
Местные жители отмечают, что рашо-гастробайтеры ведут себя нормально, работают хорошо.
Тэги: херсон
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