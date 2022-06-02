На Херсонщине оккупанты нанимаются к местным жителям на сбор клубники

На Херсонщине российские оккупанты, испытывая недостаток логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники.

Оккупанты собирают клубнику за деньги



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Военные знаменитой «второй армии мира», как гастробайтеры готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн. (не рублей) в час.

Местные жители отмечают, что рашо-гастробайтеры ведут себя нормально, работают хорошо.

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