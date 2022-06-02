Россия взяла под контроль большую часть Северодонецка: что будет дальше

Россия взяла под свой контроль большую часть Северодонецка, но главная дорога в Северодонецкий карман, вероятно, остается под украинским контролем.

Российские войска продвинулись на Донбассе, но понесли большие потери



Об этом сообщило Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

При этом в отчете отмечено, что Россия продолжает добиваться устойчивых местных успехов, чему способствует сильная концентрация артиллерии.

Однако процесс российского продвижения сопровождался значительными потерями для армии РФ.

Пересечение реки Северский Донец, которая является естественным барьером для ее осей продвижения, жизненно важно для российских войск, поскольку они обеспечивают безопасность Луганской области и готовятся переключить внимание на Донецкую область.

Потенциальные места переправ расположены между Северодонецком и соседним городом Лисичанском, а также возле недавно захваченного Лимана. В обоих местах линия реки, вероятно, по-прежнему контролируется украинскими силами, которые разрушили существующие мосты.

Британские военные считают, что России потребуется, по крайней мере, короткая тактическая пауза, чтобы перегруппироваться для осуществления переправ через реку и последующих атак вглубь Донецкой области, где украинские вооруженные силы подготовили оборонительные позиции.

Из-за этого россияне рискуют потерять часть импульса, который они создали за последнюю неделю.

Тэги: Северодонецк