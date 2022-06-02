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09:55 02 Июня 2022 212 Комментарии
Из-за контрнаступления ВСУ на Херсонщине россияне усилили артобстрелы
На Южнобужском направлении военные РФ увеличили количество обстрелов позиций ВСУ.
Россия усилила артобстрелы на юге Украины
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Оккупанты обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое.
Также российские военные нанесли авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.
Тэги: Николаев, херсон
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