Под Мелитополем российские военные разбились на отжатом внедорожнике: два трупа

Под Мелитополем на трассе джип с российскими военнослужащими попал в сильное ДТП, в результате которого есть погибшие и раненые.

Оккупанты уничтожили сами себя



Об этом сообщило РИА Мелитополь.

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ДТП случилось на трассе между Мелитополем и Приазовским. Оккупанты ехали в красном ворованном джипе.

В результате ДТП – два трупа и трое военных РФ в тяжелом состоянии.

Их отправили в военный госпиталь в Мелитополь, который разместился на базе бывшего детского санатория рядом с медгородком.

Другие подробности ДТП не сообщаются.

Тэги: дтп, мелитополь