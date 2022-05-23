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12:33 02 Июня 2022 0 Комментарии
Китай в разы обрушил поставки ноутбуков и телефонов в Россию
Поставки ноутбуков и смартфонов из Китая в Россию с начала войны в Украине сократились в несколько.
Только в апреле экспорт из Китая в Россию сократился на четверть
Об этом сообщил DDEconomicWar со ссылкой на таможенную службу Китая.
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Отмечено, что в апреле этого года поставки снизились в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В апреле Китай поставлял более 2 млн смартфонов, а сейчас около 830 тысяч. Ноутбуков всего 43 тысяч, вместо 350 тысяч.
Китай в апреле сократил экспорт в РФ на 25,9% по сравнению с тем же периодом 2021 года — до $3,8 млрд.
На падение товарооборота влияют последствия российского вторжения в Украину: беспрецедентные санкции, проблемы с платежами и доставкой.
Тэги: Россия, Китай
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