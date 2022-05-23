Китай в разы обрушил поставки ноутбуков и телефонов в Россию

Поставки ноутбуков и смартфонов из Китая в Россию с начала войны в Украине сократились в несколько.

Только в апреле экспорт из Китая в Россию сократился на четверть



Об этом сообщил DDEconomicWar со ссылкой на таможенную службу Китая.

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Отмечено, что в апреле этого года поставки снизились в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле Китай поставлял более 2 млн смартфонов, а сейчас около 830 тысяч. Ноутбуков всего 43 тысяч, вместо 350 тысяч.

Китай в апреле сократил экспорт в РФ на 25,9% по сравнению с тем же периодом 2021 года — до $3,8 млрд.

На падение товарооборота влияют последствия российского вторжения в Украину: беспрецедентные санкции, проблемы с платежами и доставкой.

Тэги: Россия, Китай