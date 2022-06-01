Пылающие руины: в сети показали жуткое видео курортного поселка в Донецкой области

После массированных обстрелов и интенсивных боевых действий поселок Щурово в Лиманском районе Донецкой области превратился в горящие руины.

Раньше поселок был известным курортом



Видео из населенного пункта выложил в Telegram журналист Денис Казанский.

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Он рассказал, что до недавнего времени поселок был курортом местного значения. Вся Донецкая область приезжала сюда отдыхать в лес и на речку.

“Сейчас безумная людоедская орда рушит и сжигает и это место. Донбасс урабатывают просто в лунный пейзаж. И главное – происходит это без всякого смысла”, – констатировал журналист.

По его мнению, это происходит потому, что “психопаты в Москве думают, что таким образом «мстят США».

Поселок находится приблизительно в 10 километрах от райцентра Лиман, недавно захваченного оккупантами.

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Тэги: Донецк, лиман