На Киевщине в Обуховском районе сбили российскую ракету

В Обуховском районе Киевской области силы ПВО в ночь на 2 июня сбили российскую ракету.

Система ПВО сработала около 22:00



Об этом сообщили в ГУНП в Киевской области.

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Украинская система ПВО сработала около 22:00.

«В результате взрыва пострадавших и разрушений нет. Лишь на некоторое время в нескольких населенных пунктах отсутствовал свет», – сообщили в полиции Киевской области.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия.

«В очередной раз призываем граждан в случае сигнала воздушной тревоги идти в укрытие» – отметили в полиции.

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