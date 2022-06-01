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16:06 02 Июня 2022 224 Комментарии
На Киевщине в Обуховском районе сбили российскую ракету
В Обуховском районе Киевской области силы ПВО в ночь на 2 июня сбили российскую ракету.
Система ПВО сработала около 22:00
Об этом сообщили в ГУНП в Киевской области.
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Украинская система ПВО сработала около 22:00.
«В результате взрыва пострадавших и разрушений нет. Лишь на некоторое время в нескольких населенных пунктах отсутствовал свет», – сообщили в полиции Киевской области.
Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия.
«В очередной раз призываем граждан в случае сигнала воздушной тревоги идти в укрытие» – отметили в полиции.
Тэги: Киев, ПВО
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