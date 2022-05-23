ГБР завершило расследование госизмены Медведчука: что будет дальше

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука в госизмене и нарушении законов и обычаев войны.

Медведчуку светит до 15 лет тюрьмы



Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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Напомним, Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим народным депутатом от ОПЗЖ, который находится розыске, должностными лицами РФ и другими деятелями покушались на разграбление национальных ценностей – незаконную добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе временно оккупированной территории АР Крым.

Кроме того, по данным следствия, Медведчук предоставил руководству России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Он осуществлял сбор информации о местах дислокации военных формирований Украины, проведения мероприятий боевой подготовки, оказывал содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб государству для дестабилизации общественно-политической ситуации.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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