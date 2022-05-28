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17:33 02 Июня 2022 Просмотров 605   КомментариевКомментарии

ВСУ отошли за Северский Донец в районе Лимана и заняли оборону на берегах. Карта

Украинские военные отошли на западный берег Северского Донца в районе Лимана, где заняли оборону.

ВСУ отошли от Лимана на более выгодные рубежи

Об этом сообщил редактор отдела политики газеты Bild Юлиан Рёпке.

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По его словам, информацию об отступлении ВСУ косвенно подтвердил Генштаб.

Вследствие этого еще пять сел перешли под временный контроль армии РФ.

Это означает, что российские силы вторжения продвинулись на 8 км от Лимана и теперь находятся в 11 км от Славянска.

Река является последней и, вероятно, лучшей линией обороны Украины, до возможных уличных боев в городе, которую Россия открыто сформулировала в качестве главной цели текущего наступления.

ВСУ отступили за Северский Донец

ВСУ отступили за Северский Донец

На другой карте журналист показывает наступление оккупантов к северу от Попасной.

Наступление оккупантов к северу от Попасной

Наступление оккупантов к северу от Попасной

На третьей карте видно текущую ситуацию в Северодонецке, где оккупанты заняли северную часть города.

Северодонецк частично остается под контролем ВСУ

Северодонецк частично остается под контролем ВСУ

Тэги: Северодонецк, лиман
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