ВСУ отошли за Северский Донец в районе Лимана и заняли оборону на берегах. Карта

Украинские военные отошли на западный берег Северского Донца в районе Лимана, где заняли оборону.

ВСУ отошли от Лимана на более выгодные рубежи



Об этом сообщил редактор отдела политики газеты Bild Юлиан Рёпке.

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По его словам, информацию об отступлении ВСУ косвенно подтвердил Генштаб.

Вследствие этого еще пять сел перешли под временный контроль армии РФ.

Это означает, что российские силы вторжения продвинулись на 8 км от Лимана и теперь находятся в 11 км от Славянска.

Река является последней и, вероятно, лучшей линией обороны Украины, до возможных уличных боев в городе, которую Россия открыто сформулировала в качестве главной цели текущего наступления.

На другой карте журналист показывает наступление оккупантов к северу от Попасной.

На третьей карте видно текущую ситуацию в Северодонецке, где оккупанты заняли северную часть города.

Тэги: Северодонецк, лиман