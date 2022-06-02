Россия попытается пробить сухопутный коридор от Ростова до Приднестровья

Российские войска увеличат удары по объектам критической инфраструктуры и попытаются захватить все Черноморское побережье Украины вплоть до Приднестровья.

В Кремле мечтают о сухопутном коридоре до Приднестровья



Об этом заявил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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«Для РФ приоритетом будет наращивание интенсивности применения авиа- и ракетных ударов по гражданским и военным объектам по всей Украине», – сказал он.

Украинская разведка уверена, что россияне в ближайшее время сосредоточат усилия на окружении и уничтожении группировки Объединенных сил на Донбассе, а затем будут удерживать контроль над сухопутным коридором из Ростовской области в Крым.

В будущем, по мнению разведки, россияне хотят захватить все южные области Украины и получить контроль от Приднестровья до Ростова.