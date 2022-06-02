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Главная » Украина » Общество
07:02 03 Июня 2022 Просмотров 181   КомментариевКомментарии

ВСУ отбили попытку оккупантов вернуть освобожденное село на Херсонщине

Украинские военные на юге отразили контратаку россиян, которые пытались отвоевать утраченные позиции в районе села Николаевка Херсонской области.

ВСУ держат позиции на юге Украины

Об этом сообщило Оперативное командование «Юг». Николаевку ВСУ освободили несколько дней назад.

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«Отчаянная попытка рашистов восстановить утраченное положение в районе Николаевки на Херсонщине, успеха не имела. Тогда по нашим позициям было нанесено 2 авиационных удара. Без потерь. А в результате массированного обстрела Нововоронцовки ранены 2 гражданских лица», — отметили Командовании.

Всего за сутки украинские войска уничтожили 24 оккупанта, танк Т-72, ​​4 152 мм гаубицы «Мста-Б» и 4 единицы бронированной и автомобильной техники.

Тэги: херсон
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