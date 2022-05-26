Для войск РФ будет проблемой пересечь Северский Донец ради штурма Лисичанска – ISW
Чтобы завершить взятие Северодонецка и Лисичанска Российским войскам придется пересечь Северский Донец, что является для них проблематичным.
Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).
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Российские войска продолжают операции по взятию Северодонецка и Лисичанска.
Военное руководство РФ, скорее всего, воспользуется захватом этих двух городов, чтобы заявить, что они «освободили» всю Луганскую область.
После этого они пойдут в Донецкую область, но войска вряд ли будут иметь силы, необходимые для захвата значительной территории после значительных потерь в районе Северодонецка.
Российские войска, очевидно, ограничены территорией на Донбассе и будут продолжать сталкиваться с проблемами пересечения реки Северский Донец, чтобы завершить окружение Северодонецка-Лисичанска и продолжить продвижение к западу от Лимана к Славянску через Райгородок.
Эксперты войны отметили, что постепенные успехи российской армии на Донбассе достигаются ценой очень больших затрат и потерь.