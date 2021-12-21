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10:11 03 Июня 2022 554 Комментарии
В Москве вспыхнул масштабный пожар: пылает торговый центр. Видео
В российской Москве вспыхнул масштабный пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».
Москва горит
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел на западе столицы РФ.
«Пожар произошел в БЦ «Гранд Сетунь плаза», открытое горение с первых четырех этажей», – сказал собеседник агентства.
Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время идет эвакуация людей.
По словам очевидцев, из здания слышны крики о помощи.
Новость дополняется…
Тэги: Москва, пожар
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