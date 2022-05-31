НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
10:39 03 Июня 2022 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Россия ударила по гражданским объектам на Донбассе авиацией, ракетами и “Ураганами”

За сутки россияне обстреляли Донбасс авиацией, «Ураганами» и ракетами «воздух-земля», под ударом оказались 17 населённых пунктов.

За сутки россияне уничтожили 35 гражданских объекта

Об этом сообщили в Нацполиции. Есть погибшие и раненые мирные жители.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Разрушения получили 35 гражданских объектов – жилые дома, коксохимический и огнеупорный заводы, помещения ТЭС, троллейбусный парк.

Российские войска били по населенным пунктам Славянск, Бахмут, Авдеевка, Железное, Торецк, Красногоровка, Курахово, Донецкое, Райгородок, Семеновка, Щербиновка, Очеретино, Богоявленка, Новобахмутовка, Соловьево, Стародубовка, Покровское.

В Нацполиции уточнили, что оккупанты наносили удары с самолетов, реактивных систем залпового огня «Ураган», артиллерии, танков, стрелкового оружия, а также ракетами «воздух-земля».

Оккупанты целенаправленно уничтожают гражданское население и инфраструктуру и препятствуют оказанию помощи людям.

Так, в Авдеевке выехавшие на ликвидацию пожара спасатели попали под обстрел.

Тэги: Донбасс
Loading...

Новости по теме

ТОР
31.05.2022 20:41
Беженка из Попасной узнала свое имущество на башне российского танка
ТОР
31.05.2022 10:05
Россия пытается окружить Северодонецк и закрыть котел с украинскими войсками – британская разведка
ТОР
28.05.2022 10:44
Россия захватила большую часть Лимана: почему он так важен и что будет дальше
blog comments powered by Disqus
Россия ночью нанесла ракетный удар по Харьковщине: был сильный пожар в Безлюдовке. Фото и видео

06:45 Украина

Болезнь Путина подтвердили в разведке США: озвучены новые данные

20:08 Мир

Взрывы в Николаеве: город мощно обстреливают из артиллерии

19:36 Украина

Точка невозврата для России наступит в августе: американский генерал назвал причины

18:25 Украина

ВСУ отошли за Северский Донец в районе Лимана и заняли оборону на берегах. Карта

17:33 Украина

Российскую артиллерию уничтожат за неделю-две: почему это возможно с HIMARS и MLRS

15:22 Мир

Контрнаступление на Херсонщине: ВСУ простреливают стратегическую трассу снабжения россиян

07:01 Украина

Россия нанесла ракетный удар по транспортным объектам на Львовщине: подробности

06:41 Украина

Пушилин ранен или нет: подробный разбор с фото и видео

18:03 Украина

Россия может открыть «второй фронт» на Киевском направлении

17:21 Украина

Путин уволил сразу пять генералов: названы причины

16:00 Мир