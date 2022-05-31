Россия ударила по гражданским объектам на Донбассе авиацией, ракетами и “Ураганами”

За сутки россияне обстреляли Донбасс авиацией, «Ураганами» и ракетами «воздух-земля», под ударом оказались 17 населённых пунктов.

За сутки россияне уничтожили 35 гражданских объекта



Об этом сообщили в Нацполиции. Есть погибшие и раненые мирные жители.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Разрушения получили 35 гражданских объектов – жилые дома, коксохимический и огнеупорный заводы, помещения ТЭС, троллейбусный парк.

Российские войска били по населенным пунктам Славянск, Бахмут, Авдеевка, Железное, Торецк, Красногоровка, Курахово, Донецкое, Райгородок, Семеновка, Щербиновка, Очеретино, Богоявленка, Новобахмутовка, Соловьево, Стародубовка, Покровское.

В Нацполиции уточнили, что оккупанты наносили удары с самолетов, реактивных систем залпового огня «Ураган», артиллерии, танков, стрелкового оружия, а также ракетами «воздух-земля».

Оккупанты целенаправленно уничтожают гражданское население и инфраструктуру и препятствуют оказанию помощи людям.

Так, в Авдеевке выехавшие на ликвидацию пожара спасатели попали под обстрел.

Тэги: Донбасс