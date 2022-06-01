Битва за Северодонецк: бои идут в центре города и поселках-сателлитах

Украинские защитники продолжают сдерживать российских оккупантов на Луганщине, бои идут в центре Северодонецка и поселках-сателлитах города.

В Северодонецке и соседних селах идут жестокие бои



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, россияне штурмовали Метелкино и Боровское, но успеха там не имели. По Боровскому били из авиации. Прилеты с неба также были по Устиновке и Мирной долине.

Оккупанты не дают покоя и в районе «дороги жизни» – трассы Лисичанск-Бахмут. Пользоваться ею невозможно из-за слишком плотных обстрелов.

За минувшие сутки на Донбассе отбиты пять атак врага, уничтожены пять танков, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины.

Подразделения противовоздушной обороны сбили три БПлА типа «Орлан-10″.

Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай