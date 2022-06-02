Россия начала масштабные военные учения в Тихом океане

Военно-морской флот Рф начал масштабные учения в Тихом океане, маневры будут проходить до 10 июня.

Морские маневры продлятся до 10 июня



Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

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В учениях задействованы более 40 боевых кораблей, в том числе корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», большие противолодочные корабли и корветы, малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, а также суда обеспечения.

В рамках учений будут отработаны «практические действия по преодолению участков моря с минной опасностью и выполнены учебные артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин, несущих опасность мирному судоходству», заявили в Минобороны РФ.

Тэги: Россия, Тихий океан