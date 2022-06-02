Главная » Мир » Общество
11:04 03 Июня 2022 344 Комментарии
Россия начала масштабные военные учения в Тихом океане
Военно-морской флот Рф начал масштабные учения в Тихом океане, маневры будут проходить до 10 июня.
Морские маневры продлятся до 10 июня
Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В учениях задействованы более 40 боевых кораблей, в том числе корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», большие противолодочные корабли и корветы, малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, а также суда обеспечения.
В рамках учений будут отработаны «практические действия по преодолению участков моря с минной опасностью и выполнены учебные артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин, несущих опасность мирному судоходству», заявили в Минобороны РФ.
Тэги: Россия, Тихий океан
Loading...
Новости по теме
ТОРКитай в разы обрушил поставки ноутбуков и телефонов в Россию
02.06.2022 12:33
ТОРТри российских спутника упали в Тихом океане
06.12.2010 07:15