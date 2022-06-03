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13:53 03 Июня 2022 Просмотров 72   КомментариевКомментарии

Убедить не получилось: полиция в Одессе начала задерживать непослушных отдыхающих на пляжах

Полицейские Одессы, проводившие в течение мая превентивные рейды по небезопасным из-за мин пляжам Одессы, перешли от убеждений к прямым задержаниям.

Нарушителя прямо в плавках доставили в райотдел

Об одном таком случае рассказал Telegram-канал Одесса сейчас.

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Ранее из-за возможных попыток врага высадить морской десант пляжи заминировали. В течение месяца одесские патрульные ездили по побережью с громкоговорителем и предупреждали об опасности, общались с отдыхающими и просили их покинуть небезопасную зону.

С наступлением лета полиция решила жестче карать нарушителей.

На видео попал инцидент на Чкаловском пляже, где несколько минут правоохранители пытались выманить из моря мужчину, но тот не поддавался на уговоры.

Правоохранители попросили о помощи других посетителей пляжа. Они попрыгали в воду с пирса и силой тащили нарушителя из воды.

В результате нарушитель был задержан. На него надели наручники и прямо в плавках отвели в райотдел.

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