Россияне готовятся форсировать Северский Донец: под Луганском засекли машины с понтонами

Российские военные, очевидно, собираются форсировать Северский Донец, чтобы продолжить наступление на Лисичанск, для чего транспортируют понтоны в сторону Северодонецка.

Понтоны выглядят очень старыми



Соответствующее видео сняли местные жители и выложили в соцсетях.

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Колонну с понтонами заметили 3 июня около 11:00 в Молодогвардейске. Она двигалась в сторону Лисичанска и Северодонецка.

Оборудование выглядит старым и ржавым. Видимо, достали резервы, поскольку предыдущие переправы успешно уничтожили ВСУ.

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Форсирование Северского Донца является жизненно важным для российской армии, чтобы развить наступление на Донецкую область.

При этом места потенциальной переправы – между Северодонецком и Лисичанском, а также в районе Лимана – контролируются украинскими войсками. Вооруженные Силы Украины разрушили мосты в потенциальных местах переправы через реку, чтобы остановить продвижение российских войск.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк