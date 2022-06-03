ВСУ освободили от оккупантов два села на Харьковщине

На севере Харьковской области украинским военным удалось освободить от оккупантов два населенных пункта – Веселое и Малое Веселое от российских войск.

ВСУ освобождают Харьковскую области



Об этом сообщил OSINT Aggregator, отслеживающий ход войны по данным открытых источников.

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Он также отметил, что последние несколько дней на севере Харьковской области ведутся активные бои. Российским войскам удалось занять Терновую.

Некоторые российские блогеры утверждают, что ВС РФ захватили еще и Рубежное, Шестаково, Федоровку и Победу южнее Терновой. Однако автор отмечает, что это не так. При этом Россия действительно перебрасывает больше сил на этом направлении.

Такие же данные приводит и другой аналитик Ukraine Battle Map.

По его информации, ВСУ освободили Веселое и Малое Веселое. А сообщения о захвате войсками РФ перечисленных выше населенных пунктов, также не подтверждается. Автор уточнил, что информация подтверждается телефонными разговорами с жителями населенных пунктов.

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