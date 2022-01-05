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21:14 03 Июня 2022 Просмотров 869   КомментариевКомментарии

К Земле приближается крупный астероид класса Атен: насколько это опасно

Астероид размером в три раза большим синего кита пролетит мимо Земли в понедельник 6 июня со скоростью более 26 000 км/ч.

Астероид пролетит на относительно небольшом расстоянии от Земли

Об этом сообщил Live Science.

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Астероид, названный 2021 GT2, по прогнозам, благополучно пролетит мимо нашей планеты более чем на 3,5 миллиона километров – или примерно в 10 раз больше среднего расстояния между Землей и Луной.

Астрономы впервые обнаружили космический камень в прошлом году и оценили его размер от от 37 до 83 метров в ширину. Хотя это звучит довольно внушительно — от одного до трех раз больше длины синего кита — он недостаточно велик, чтобы считаться потенциальной опасностью для Земли.

2021 GT2 является астероидом класса Атен, что означает, что он вращается вокруг Солнца ближе, чем Земля, и его орбитальный путь пересекает орбиту Земли.

Астрономам известно о более чем 1 800 таких астероидах, многие из которых считаются потенциально опасными.

После 6 июня его следующее близкое сближение с Землей произойдет 26 января 2034 года, когда астероид пройдет в пределах 14,5 миллиона километров от нашей планеты — значительно дальше, чем сейчас.

Тэги: космос, астероид
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К Земле приближается крупный астероид класса Атен: насколько это опасно

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