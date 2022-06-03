Военные с передовой рассказывают о проблемах обеспечения: почему молчит Резников

В сети опубликованы десятки обращений военных с передовой к президенту Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Залужному и нашим властям.

В них защитники из разных батальонов говорят про одни и те же проблемы: нет техники, тяжёлого вооружения, нет поддержки и поэтому невозможно выполнить физически то, что требует командование, нет профессионального высшего командования, как следствие – низкий моральный дух…

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ни одно из этих видео так и не получило пока публичной реакции высшего руководства страны. На них также никак не отреагировал и министр обороны Алексей Резников, ответственный всецело сегодня именно за обеспечение военных тяжелым вооружением, стрелковым оружием, средствами индивидуальной защиты и др.

Молчание Резникова, вероятно, имеет «свои причины», которые ещё не смело, но уже озвучивают эксперты, западные СМИ и ряд политических телеграм-каналов. Их собрала и проанализировала редакция.

Первая причина: проблемы с контролем и распределением западного вооружения, которое Украине передают страны-партнёры, о чем сообщало даже CNN.

Спустя три месяца войны, МОУ обвиняют в том, что ведомство до сих пор не может разобраться в реальных потребностях боевых частей и начать их обеспечение именно в соответствие с запросом.

При этом, как заявляют военные, часть западного вооружение вообще не доезжает до фронта. Техника «исчезает» в неизвестном направлении, о чем уже открыто говорят даже западные спикеры. Так, глава Интерпола Юрген Шток прямо заявил, что «значительная часть оружия, поставляемого в Украину, может в конечном итоге оказаться в руках преступников» – как в Европе, так и за ее пределами. Он также призвал страны, которые отправляют в Украину вооружения, «начать вести базы данных и отслеживать судьбу предоставленного оружия».

Кроме того, о необходимости контроля за поставленным Украине оружием, обращаясь с Резниковым, ранее говорил и министр обороны США Ллойд Остин.

Вторая причина: неопытность министра обороны

Резникова еще до начала войны в Украине называли самым «гражданским министром обороны». Он действительно никогда не имел ничего общего с военной и оборонной сферой. В период же активных боевых действий это обстоятельство играет против министра.

Военные также не разделяют часто неуместную шуточную публичную риторику Резникова и попытки пиара на тех «достижениях», которых у него нет.

Из недавнего красноречивого примера - пост Резникова про «Звезду смерти» из «Звездных воин». Ею он проиллюстрировал итоги сотрудничества Украины с западными странами в формате «Рамштайн».

Но как известно, в конце истории «Звезда смерти» была взорвана и на ней погибло 1 500 000 человек.»Хайп» подобного рода выглядит максимально кощунственным, на фоне того, что в Украине, по оценкам президента Зеленского, реально, а не вымышлено на полях боя гибнет до 100 военнослужащих в сутки.

Третья и самая веская причина: это – коррупция на закупках, которая с началом войны никуда из Украины не делась.

Политические телеграм-канал утверждают, что теневые схемы заработка на гос. обеспечении ВСУ «возглавляются на самом высоком уровне».

«Все они «строятся» на бюджетных деньгах, и в отличие от хаоса с западной техникой, контролируются Резниковым предельно строго. На единый коррупционный результат «работают» заместители Резникова – Ростислав Замлинский и Вячеслав Шаповалов.

Также, в МОУ создан целый «институт смотрящих». … особая роль в нем отводится правой руке министра – смотрящему над смотрящими Алексею Мирошниченко, а также группе одного из бывших зампредов СБУ. Весомую роль также делегировали и крымскому деятелю Александру Лиев, который фактически руководит сегодня закупками вооружений, имея доверенность министра», – пишет «Шептун».

Отмается, что Лиев после оккупации Крыма пытался сохранить своё кресло министра курортов и туризма автономии, но Аксенов отказал ему в просьбе остаться на должности. После переезда в Киев, Лиев вошёл в карманную команду тогда еще секретаря Киевсовета Резникова.

Перечисленные чиновники сейчас сопровождают все самые крупные сделки, в то время, как многомиллионные суммы исчезают в направлении счетов малоизвестный и часто офшорных компаний. «Схемы» реализовываются, в том числе, через подчиненных министерству обороны спецэкспортеров по типу «Прогресса», а также через «Укрспецэкспорт», отмечают инсайдеры.

Среди ярких примеров работы коррупционных потоков МО приводится «закупка Шаповаловым 15 тысяч комплектов индивидуальной защиты, которые армия пока так и не увидела». А особое место в сомнительных схемах распила оборонного бюджета «занимают закупки с помощью криптовалюты».

Редакция готова опубликовать позицию МО и ГБР насчет процитированной из политических тг-каналов информации.