В Германии сошел с рельс поезд: есть погибшие. Фото

В Германии возле Гармиш-Партенкирхене на юге Германии сошел с рельсов пассажирский поезд.

В результате аварии погибли минимум трое



Об этом сообщило Bild.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По меньшей мере три человека погибли, десятки получили серьезные ранения в результате железнодорожной аварии.

Сейчас на месте происшествия работает скорая помощь, полиция, пожарные и спасатели. К месту аварии прибыли три спасательных вертолёта из Тироля (Австрия).

Железнодорожная авария произошла в последний учебный день перед каникулами.

Поезд, сошедший с рельс, направлялся в Мюнхен. В настоящее время продолжаются спасательные мероприятия.

Железнодорожная линия между Гармиш-Партенкирхеном и Оберау на данный момент закрыта.

Deutsche Bahn работает над возобновлением железнодорожного сообщения.