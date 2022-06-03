В Германии сошел с рельс поезд: есть погибшие. Фото
В Германии возле Гармиш-Партенкирхене на юге Германии сошел с рельсов пассажирский поезд.
Об этом сообщило Bild.
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По меньшей мере три человека погибли, десятки получили серьезные ранения в результате железнодорожной аварии.
Сейчас на месте происшествия работает скорая помощь, полиция, пожарные и спасатели. К месту аварии прибыли три спасательных вертолёта из Тироля (Австрия).
Железнодорожная авария произошла в последний учебный день перед каникулами.
Поезд, сошедший с рельс, направлялся в Мюнхен. В настоящее время продолжаются спасательные мероприятия.
Железнодорожная линия между Гармиш-Партенкирхеном и Оберау на данный момент закрыта.
Deutsche Bahn работает над возобновлением железнодорожного сообщения.