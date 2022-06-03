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17:32 03 Июня 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

В Германии сошел с рельс поезд: есть погибшие. Фото

В Германии возле Гармиш-Партенкирхене на юге Германии сошел с рельсов пассажирский поезд.

В результате аварии погибли минимум трое

Об этом сообщило Bild.

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По меньшей мере три человека погибли, десятки получили серьезные ранения в результате железнодорожной аварии.

Сейчас на месте происшествия работает скорая помощь, полиция, пожарные и спасатели. К месту аварии прибыли три спасательных вертолёта из Тироля (Австрия).

Трагедия произошла 3 июня днем

Трагедия произошла 3 июня днем

Железнодорожная авария произошла в последний учебный день перед каникулами.

Поезд, сошедший с рельс, направлялся в Мюнхен. В настоящее время продолжаются спасательные мероприятия.

Поезд направлялся в Мюнхен

Поезд направлялся в Мюнхен

Железнодорожная линия между Гармиш-Партенкирхеном и Оберау на данный момент закрыта.

Deutsche Bahn работает над возобновлением железнодорожного сообщения.

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