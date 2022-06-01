Взрывы и пожар в Днепре: стали известны подробности

Жителей Днепра напугали громкие взрывы и появившийся после этого огромный столб дыма, однако инцидент никак не связан с обстрелами и прилетами.

Взорвали газовые балоны на частном предприятии



Об этом рассказали в главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.

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По информации спасателей, на частном предприятии в Днепре около 16:30 произошел сильный пожар.

Площадь возгорания составила 1000 кв. м. На месте работают 17 спасателей и 4 пожарных машины.

Возгорание случилось в металлическом ангаре предприятия. Взорвались газовые баллоны, которые там находились.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Как сообщали Власти, днем 3 июня около 16:25 в Днепре прогремели взрывы, один из которых был очень мощным.

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